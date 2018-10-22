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Hamilelikte aylara göre vücuttaki değişimler nelerdir?

Hamilelik bütün kadınlar için mucizevi bir olaydır. Bu süreçte vücutta bazı değişiklikler olmaktadır. Bu süreçte ay ay vücutta neler olmaktadır?

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:58
Hamilelikte aylara göre vücuttaki değişimler nelerdir?

AY AY VÜCUTTA NELER OLUR?

1. AY: Adetin gecikmesiyle birlikte anne adayı idrar veya kan testiyle hamile olduğunu anlar. Rahimdeki bebek henüz milimetreden bile küçüktür ve birkaç hücreden oluşmaktadır. Anne adayının yaşadığı şey ise sadece şaşkınlıktır.

2. AY: Bu aydan itibaren vücut hamileliğin farkına varır ve hafif bulantılar, uyku isteği, bel ağrısı, iştahsızlık, kokulardan tiksinme başlayabilir. Bu dönemde bebeğin kalbi atmaya başlar ve organ ve beyin gelişimi de ilerler.

3. AY:  Bebeğin en hızlı geliştiği ay bu aydır. Organ gelişimi son aşamadadır ve kollar bacaklar uzamaya başlar. Gözler oluşur ve beyin dokusu hızla gelişir. Bu dönemde bebekte tat alma ve dokunma duyusu gelişir. Anne bu ay içinde bebeğin hareketini hissedebilir.

4. AY:  Bebeğin parmakları sayılmaya başlar ve tam olarak insan şeklini almıştır. Gövdesi uzamaya ve vücut ölçüleri normal bir insan gibi olmaya başlar. Omurga son şeklini alır. Anne hamileliğe daha iyi adapte olmuştur ve kendini daha rahat hisseder.

5. AY:  Annenin karnı artık kendini belli etmeye başlar. Ancak bu durum kadından kadına da değişir. Bu nedenle karnı çıkmayan annelerin endişelenmemesi gereklidir. Çıkanların ise çatlak kremine başlaması doğru olur. Bebek hızla büyümeye devam eder ve beyin gelişmeye başlar. Bu nedenle bebeğin beyin gelişiminde önemli olan Omega 3 kaynaklarının ve takviyelerinin alınması çok önemlidir.

6. AY:  Anne hareketleri iyice hissetmeye başlar. Dışarıdan dokunulduğunda da bebeğin hareketleri anlaşılmaya başlar. Bebek kaslarını geliştirmek için bu hareketleri yapmaktadır. Bu ayın sonuna doğru bebek sesleri de duymaya başlar.

7. AY.  Anne bu aylarda sık yorulma, bel ağrısı, mide yanması gibi şikayetler yaşayabilir. Bunun nedeni mideden yemek borusuna asit kaçağı olmasıdır. Bu ay içinde bebek tamamen ultrasonda en detaylı şekilde incelenebilir.

 8. AY:  Bu dönemde anne doğum konusunda kaygılanmaya başlar. Bebek hareketleri ise zaman zaman yavaşlayabilir. Özellikle anne çalışırken bebek yavaşlar. Anne dinlenmeye geçtiğinde bebek hareketlenir. Anne adaylarının endişelenmesine gerek yoktur.

9. AY:  Annenin karnı iyice büyür ve daha çok istirahat etmesi gerekir. Bu dönemde sol yana yatmak bir çok şikayeti azaltacaktır. Bebek yavaşça kanala doğru yerleşir ve tam olarak doğuma hazırdır.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:58
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