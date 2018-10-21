Hamile hamsi yemeli



Protein kaynağı ve sağlıklı bir besin olan balığın tüketimi her zaman önemli iken araştırmalar; hamilelik döneminde yüksek civa barındıran balıkları sık sık tüketmenin, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Hekimler deniz ürünlerinin hamilelerin beslenmesinde önemli olduğunu ve hamsi, somon, ton balığı, sardalya, beyaz balık, alabalık ve uskumrunun gebelik döneminde tüketilebilecek balıklar olduğunu belirtiyor.

Neden önemli?

Balık, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri yönünden oldukça zengin bir besindir. Anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemlidir.

Ayrıca balık; protein ve D vitamini açısından da zengin bir besin kaynağıdır ve bu yönü ile bebeğin gelişimine kritik derecede katkı sağlar.

Civalı balıklara dikkat!

Hamilelikte civa içeren balıklar tüketildiğinde vücut tarafından emilerek buradan bebeğe geçer.



Araştırmalar gebelik döneminde yüksek civa barındıran balıkları sık tüketmenin, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Deniz kirliliği ve ağır metaller

Son yıllarda denizlerin kirlenmesiyle birlikte suyun derinlerinde kurşun, kadminyum ve civa gibi ağır metaller birikmeye ve bu sularda yaşayan balıklar da sağlık açısından risk oluşturmaya başlamıştır.

Toksik maddelerin zehirlenme başta olmak üzere, üreme bozuklukları, DNA ve kromozomlarda bozulma, öğrenme bozuklukları gibi ciddi etkileri olabiliyor.

Kısa vadede de ishal, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrıları gibi etkilere de rastlanır.

Ağır metalleri tutma kapasitesi oldukça yüksek olduğundan en riskli olan deniz ürünü midyedir. Midyeden kaçının. Zaten kerih olarak tanımlanmıştır.

Hamsi şurada dururken..

Mezgit, levrek, lüfer, barbunya, kefal ve kalkan gibi derin su balıklarının besleyici değerleri çok yüksektir ancak hangi denizden avlandıkları çok önemlidir. Temiz denizlerdeki bu balıklar rahatlıkla tüketilebilir.

Risk almadan balık yemek isteniyorsa yüzey balıkları tercih edilmelidir. Hamsi, istavrit, palamut ve uskumru gibi balıklar bu kategoriye girer.

Balık tüketiminde balığın tazeliğine de dikkat etmek gerekir.



Uzun yaşayan, diğer balıkları yiyerek beslenen büyük balıklarda, metil civa seviyesi en yüksek seviyededir ve bu balıkları sürekli yiyen kişiler büyük risk altındadır.

Konserveden kaçının



Hamsi, somon, ton balığı, sardalya, beyaz balık, alabalık ve uskumru gebelik döneminde tüketilebilecek balıklardır ve besleyici özelliklerinin yanında folik asit yönünden de zengindirler. Bu balıklar hem yüksek omega 3 yağ asitlerine sahiptir hem de civa oranları oldukça düşüktür. Ancak yine bu balıkların da hangi denizlerden geldiği önemlidir. Balık konserveleri tazesi varken gereksiz.. Hangi yağla nasıl pişirilip hangi katkı maddeleri ile konservatif hale getirildiğinden emin olmadığınız bu tür ürünlerden uzuk dumalısınız.

Tabii aşırıya kaçmayın

Haftada ortalama 350 gram pişmiş balık yemek, hamileler için güvenilir bir miktardır.

Eğer bir haftada aşırı balık tüketildiyse, bir sonraki hafta balık tüketimi azaltılmalı ya da o hafta balık yenmemelidir.



Buğulama, ızgara, fırınlama gibi yöntemler tercih edilmelidir.

Kızartmada balıklar tüm vitamini kaybeder. Onun için uzun pişirmemek önemlidir.

Balık yerken yanında taze hazırlanmış bol salata yenmelidir.