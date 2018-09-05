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Hami Mandıralı'dan Fatih Öztürk açıklaması: Aslan gibi oynar

Trabzonspor'un efsane futbolcularından ve teknik direktör Hami Mandıralı A Milli Takım'a çağırılmayan Fatih Öztürk hakkında konuştu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:20
Hami Mandıralı'dan Fatih Öztürk açıklaması: Aslan gibi oynar

Radyospor’da açıklamalarda bulunan Mandıralı, “Fatih Öztürk ve Alper Boğuşlu benim dönemimde Trabzonspor’da vardı. Aralarında bir problem oldu. Fatih’in konuştuğu, dillendirdiği çok şeyler var. Fatih bana göre de önemli bir kaleci. Ama o söylemlerinden, benim kulağımla duyduğum bir şey yok. Boğuşlu varken şans bulamadı. 1 maç oynadı, görev aldığım için onu Antalya maçında oynattım. Güzel de oynadı. Fizik, estetik ve teknik olarak iyi bir kaleci” dedi.

‘Performansı sürerse’

Mandıralı sözlerini şöyle tamamladı: “Daha da iyi yerlerde olabilirdi. Biraz geç kaldı. Şimdi Akhisarspor’da çok iyi maçlar da çıkarıyor. Kaleciler dönem dönem iyi maçlar çıkarır. Performansını sürdürürse milli takıma davet edilecektir sonraki süreçte. Fatih, Milli Takıma giderse aslanlar gibi görevini yapar.”

Fatih Öztürk ne demişti?

Akhisarspor’un başarılı kalecisi Fatih şunları söylemişti: “5 senelik bir hikaye bu. Trabzon’da Alper Boğuşlu beni kadroya almıyorken eksiğimi sordum. ‘Kadroya girmen için Zeki Ayvaz’ın ölmesi lazım, işine gelmiyorsa s*ktir olup gidebilirsin’ cevabını aldım. Milli takım kalesi kime emanet herkes bilsin! Orası milletin evi, kişilerin ego yeri değil”

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:20
  1. Trabzon
  2. Antalya
  3. Hami Mandıralı
  4. Fatih Öztürk
  5. A Milli Futbol takımı

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