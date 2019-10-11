Hamas'tan Türkiye'ye büyük destek!

Hamas sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri Twitter'dan Türkiye'ye destek paylaşımı yaptı.

Terör devleti İsrail'in Türkiye'ye yönelik kara propagandasına tepki gösteren Ebu Zuhri, Türkiye'nin dünyadaki Müslümanların kalbinde olduğunu ifade etti.

Terör devletinin basın saldırısı kampanyasının çok çirkin, kaba ve kabul edilemez olduğunu belirten Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "İsrail hep düşman olarak kalacaktır , Türkiye ise dünyadaki müslümanların kalbindedir" diye yazdı.

Hamas sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri'nin paylaşımı şu şekilde:

"İsrail’in Türkiye’ye karşı yürüttüğü basın saldırısı kampanyası çok çirkin, kaba ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır, Türkiye ise dünyadaki müslümanların kalbindedir."