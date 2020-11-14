  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamas'ın önceliği İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar
Aktüel

Hamas'ın önceliği İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar

Yeniakit Publisher
2020-11-14 23:31:09 -
Hamas'ın önceliği İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar

GAZZE (AA) - Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli mahkumlar konusunun hareketin önceliği olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye, İsrail hapishanesinde 19 yıl kaldıktan sonra serbest bırakılan Nabluslu Filistinli tutuklu Samir Yahya Muhammed Derviş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Esirler konusunun Hamas'ın öncelikleri arasında olduğunu ve öyle kalacağını belirten Heniyye, İsrail'deki tutukluların çektikleri acılara son verme ve hepsini hapishanelerden çıkarma sözü verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Sebastia kasabasında yaşayan Samir Derviş, 19 Kasım 2001'de operasyonlara katılmak suçundan tutuklanmış ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer i..
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! 'yeni parti kurmamı istedi'
Siyaset

Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! 'yeni parti kurmamı istedi'

İYİ Parti'den ihraç istemiye disipline sevk edilen Ümit Özdağ, boma açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FE..
Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
Dünya

Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız

Rusya Lideri Vladimir Putin, Rus güçlerinin Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesin..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay