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Aktüel Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin Filistinli genci şehit etmesini kınadı
Aktüel

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin Filistinli genci şehit etmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 04:07:52 -
Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin Filistinli genci şehit etmesini kınadı

GAZZE (AA) - Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci şehit etmesine tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli genci şehit etmesi kınanarak, İsrail'e karşı ulusal çabaların arttırılması ve direnişin etkinleştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca düşmana karşı Filistin topraklarının ve kutsal mekanlarının korunması çağrısı yapıldı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin Filistinli genci soğukkanlılıkla idam etmesi" kınanarak, özellikle de Filistinli gençlerin hedef alındığı kontrol noktalarında her türlü direniş vesilesiyle işgalcilere karşı koyma çağrısında bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit olmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir Filistinlinin Gush Etzion kavşağında İsrail askerlerince şehit edildiği bildirilmişti.

Daha sonra şehidin Batı Şeria'nın Beyt Ummar beldesinden 35 yaşında Ahid Ihleyyil isimli bir genç olduğu duyurulmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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