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Gündem Hamas siyasi liderlerinden Ebu Arra şehit oldu
Gündem

Hamas siyasi liderlerinden Ebu Arra şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:07:00 -
Hamas siyasi liderlerinden Ebu Arra şehit oldu

Terör oluşumu İsrail'in zindanlarda eziyet ettiği Hamas'ın siyasi liderlerinden Ebu Arra şehit düştü.

CRK2297Hamas lideri Şeyh Mustafa Ebu Arra (63), İsrail'in işgal hapishanelerinde şehit edildi. Esirlere ve sivillere yönelik büyük zulüm uygulayan İsrail'in Ebu Harra'ya fiziki ve psikolojik işkence uyguladığı biliniyordu.

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşında insanlığa karşı suçlar işledi. Esirleri canlı kalkan olarak kullanarak ve insanlık dışı gözaltı koşulları uygulayarak ciddi ihlaller gerçekleştirdi. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'den bu yana tutuklanan 38'den fazla esir, İsrail işgal ordusunun işkence ve sistematik saldırıları sonucunda şehit oldu. İşkence altındaki bu esirlerin ölüm haberleri, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından sessizlikle karşılandı.

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