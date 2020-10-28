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Aktüel Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının sonuna yaklaşıldığını açıkladı
Aktüel

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının sonuna yaklaşıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:57:23 -
Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının sonuna yaklaşıldığını açıkladı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının süresinin bitmek üzere olduğunu söyledi.

Hamas'ın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, "İsrail ile yapılan son ateşkes anlaşmasının süresi bitmek üzere. İsrail, hala Gazze'nin abluka altında kalmasında ısrar ediyor." dedi.

Hayye, Filistin direnişinin, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın devam etmesini kabul etmeyeceğini ifade etti.

Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, varılan ateşkes anlaşmasını uygulaması ve Gazze'ye dönük projeleri hayata geçirmesi için İsrail'e 2 aylık süre tanıdıklarını söylemişti.

Önceden varılan anlaşmanın, Gazze'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesini kapsadığına işaret eden Hayye, İsrail'in bunları yerine getirmemesi durumunda yanan balonlar göndererek ya da bunun dışında farklı direniş şekilleriyle yeniden Tel Aviv yönetimine baskı uygulamaya hazır olduklarını kaydetmişti.

İsrail ile yürütülen müzakerelerde daha önce Mısır'ın ara buluculuk yaptığına ve bu alanda çok çaba sarf ettiğine işaret eden Hayye, İsrail'in Gazze'deki direniş güçlerinin taleplerini yerine getirmeme konusundaki uzlaşmaz tavrı yüzünden bu çabaların sonuçsuz kaldığına işaret etmişti.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, 31 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin ara buluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurmuştu.

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