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Aktüel Hamas: Direniş, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmekte daha kararlı
Aktüel

Hamas: Direniş, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmekte daha kararlı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:11:28 -
Hamas: Direniş, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmekte daha kararlı

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin direnişinin, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmede her zamankinden daha hazırlıklı ve kararlı hale geldiğini belirtti.

Hamas, İsrail'in 2012'de Gazze'ye düzenlediği saldırının 8. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, direnişin sekiz yıl önceye göre daha çok güç topladığını vurguladı.

Açıklamada, "İşgalciler yenilgiye uğrayana kadar, tüm biçimleriyle direniş vazgeçilemeyecek bir seçenektir." ifadelerine yer verildi.

Direnişi "şeytanlaştırma" girişimlerinin başarıya ulaşamayacağı kaydedilen açıklamada, "Ulusal birlik stratejik seçimdir." denildi.

- İsrail Gazze'ye 2012 saldırıları

İsrail ordusu 14 Kasım 2012'de Gazze'ye "Bulut Sütunu" adını verdiği bir askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail savaş uçaklarının Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı Ahmed el-Caberi’yi hedef alan saldırısıyla başlayan ve 8 gün süren "Bulut Sütunu" operasyonuna Filistin tarafı da "Siccil Taşı" adını verdiği karşı operasyonla cevap vermişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 42'si çocuk, 11'i kadın 162 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1300 Filistinlinin yaralandığını açıklarken, İsrail basını 20 İsraillinin öldüğünü, 625 İsraillinin yaralandığını aktarmıştı.

Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına göre İsrail, "Gazze'ye kara, hava ve denizden düzenlediği tüm operasyonlara son vermeyi, sınır kapılarını açmayı, insan ve mal geçişine izin vermeyi, Gazze sınırındaki tampon bölgeyi kapatmayı ve Gazzeli balıkçıların avlanma alanlarını genişletmeyi, direniş grupları da İsrail'e roket ve füzelerle düzenledikleri saldırılara son vermeyi" taahhüt etmişti.

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