  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamas: ABD, İsrail'in ilhak planını kademeli olarak uygulamasına destek veriyor
Aktüel

Hamas: ABD, İsrail'in ilhak planını kademeli olarak uygulamasına destek veriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:06:43 -
Hamas: ABD, İsrail'in ilhak planını kademeli olarak uygulamasına destek veriyor

GAZZE (AA) - Hamas, ABD yönetiminin İsrail'in ilhak planını kademeli olarak uygulamasına destek verdiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile ABD arasında bugün imzalanan bilimsel iş birliğinin genişletilerek işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde de uygulanmasını öngören anlaşmayı, "Washington yönetiminin Filistin halkına yönelik saldırıya fiilen ortak olması ve ilhak planının kademeli olarak uygulanmasını desteklemesi" şeklinde değerlendirdi.

Kasım, ABD ve İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri dosyasına yönelik tutumlarının, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan tarafların "ilhak planını durdurma" iddiasıyla yaptıkları aldatmacayı da gözler önüne serdiğini kaydetti.

Sözcü Kasım, "ABD'nin halkımızın haklarına karşı artan tutumları ve İsrail'in genişleme projelerine verdiği destek, Filistin içinde kapsamlı bir düzenleme yapılmasını ve sahada halk direnişinin harekete geçirilmesinin hızlandırılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

- ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerini "meşrulaştırma" çabası

ABD yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için bugün bir adım daha atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, iki ülke arasındaki bilimsel iş birliğinin genişletilerek işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde de uygulanmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Netanyahu, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu, 1967 sınırlarının ötesinde İsrail'e ait herhangi bir şeyi gayrimeşrulaştırmak isteyenlere karşı kazanılmış önemli bir zaferdir." değerlendirmesinde bulunurken, Büyükelçi Friedman da "Eski bir yanlışı düzeltiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" gören kararı imzalamıştı.

Washington yönetimi, Kasım 2019'da da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı
Dünya

Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Milletvekili Clementine Autain, devamlı İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un s..
Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı
Gündem

Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni operasyon mesajı verdi.

Bir ara savaşın eşiğine gelen ülkede tepki çeken karar! ‘Hepsini öldürebilirsiniz’
Dünya

Bir ara savaşın eşiğine gelen ülkede tepki çeken karar! ‘Hepsini öldürebilirsiniz’

Zaman zaman Çin’le savaşın eşiğine gelen Hindistan’da koronavirüs vakalarından sonra yeni olay patladı. Hükümet maymunlar için tepki çeken k..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay