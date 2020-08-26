Hama'da Esed rejimine bağlı hastanelerdeki serumlar zehir saçıyor
Son 10 günde, verilen serumun kan zehirlenmesine yol açtığı onlarca çocuktan 2'si hayatını kaybetti - Rejimin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde söz konusu serumların kullanılmasına devam ediliyor
İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'de Beşşar Esed rejimin kontrolündeki Hama ilinde, Beşşar Esed rejiminin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde verilen serumlar zehir saçıyor. Rejime bağlı hastanelerde, son 10 günde 2 çocuğun ölümüne yol açan serumlar kullanılmaya devam ediyor.
AA muhabirinin Hama'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejimin kontrolündeki Ulusal Hama Hastanesi ile el Esed Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara takılan serumlar, kan zehirlenmesine yol açtı.
Son 10 günde ateşleri yükselerek tedavi için özel hastanelere nakledilen onlarca çocuktan ikisi yaşamını yitirdi.
Rejimin Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen serumlarda, hastane yetkililerinin incelemeleri sonucu yabancı bir madde tespit edildi.
Bölgede Esed rejiminin Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde söz konusu serumların kullanılmaya devam edildiği, sivillerin hasta çocuklarını hastaneye götürmekten çekindiği öğrenildi.