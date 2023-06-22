Ham incir reçeli tarifi ve malzemeleri: Kolay, evde nasıl yapılır? Kritik püf noktaları! Nefis, bunu yaptılar

Ham incir reçeli

İncir reçeli, taze veya kuru incirlerin şekerle kaynatılması ile yapılan tatlı bir reçel türüdür. Bu reçel genellikle Türk mutfağına özgüdür... İncir o kadar faydalı ki...Öte yandan Aydın'da incir meyvesinin tozlaşması için kullanılan erkek incir meyvelerinden çıkan sinekler, incir üretimi yapılan yerleşim birimlerinde kurulan çilek pazarlarında satılmaya başladı.

Ham incir reçeli için gerekli olan malzemeler

1 kg yeşil ham incir

1,5 kg toz şeker

4-5 su bardağı su

Yarım limon

4-5 adet kuru karanfil

Ham incir reçeli yapımı

Ham inciri hazır olarak satın almıyorsanız, incirleri Nisan ayında henüz olmadan ham olarak toplamanız gerekecek. Bu şekilde yaklaşık 70-100 adet ham incir bir kilo gelir. Ham incir reçelini verdiğimiz ölçülerde dilediğiniz oranda azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Ham incirler hazırsa, reçeli hazırlamaya geçebiliriz. Önce incirlerin güzelce yıkanması ve ince kabuklarının soyulması gerekiyor. Baştan belirtelim, biraz sabırlı olmanız gerekecek. Çünkü yeşil ve sert olan kabukların soyulması bile sizi biraz uğraştıracak. İncirlerin hepsini soyduktan sonra, bunu bol suyun içinde yaklaşık olarak 15 dakika kaynatmanız gerekiyor. Yeterince kaynayan incirler dibe çöker. Çünkü pişen incirler yumuşar.

Pişmiş olan incirleri kevgirle suyun içinden alın. Bunu birkaç defa bol suyla iyice yıkayın Ardından soğuk suyun içinde, mümkünse buzlu suda 2-3 saat kadar bekletin. Bu sayede ham incirlerin kendisine has yeşil rengi korumasını sağlarsınız. Soğuk suyun içinden alınan incirlerin suyunu sıkın ve acı suyunu atmasını sağlayın. Bu işlemi yine birkaç defa tekrarlayın. Çünkü incirlerin acı suyu hemen gitmeyecektir.

Bu arada reçelin şurubunu hazırlamaya başlayalım. Bir tencerenin içine toz şekeri ve suyu koyarak kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra içine karanfilleri ve ham incirleri tın. Bu şekilde 20-25 dakika kadar pişirerek, karışımın reçel kıvamına gelmesini sağlayın. Reçelin içine en son limon suyunu ilave ederek, 5 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Daha sonra ocaktan alarak, ılınınca cam kavanozların içine ham incir reçelini koyun. Kavanozların ağzını kapatarak, ters çevirin. Bunu yaparken reçelin iyice soğumuş olmasına dikkat edin. Çünkü sıcak reçelin ağzını kapatırsanız, içerde buhar yaparak reçelin bozulmasına neden olursunuz. Hazır olan ham incir reçelini kuru, serin ve ışık almayan bir ortamda saklayabilirsiniz. Kahvaltılarınızı için güzel bir alternatif olacak reçeli beğeneceksiniz.

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Afiyet olsun.

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