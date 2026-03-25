Ekonomi
Ekonomi

Halkın çoğu İran'a yönelik saldırıları "aşırı" buluyor ABD'lileri pahalı benzin ve bulamama korkusu sardı

Halkın çoğu İran'a yönelik saldırıları "aşırı" buluyor ABD'lileri pahalı benzin ve bulamama korkusu sardı

ABD'de katılımcıların yüzde 45'inin gelecek birkaç ay içinde benzin alabilme konusunda "aşırı" veya "çok" endişeli olduğu kaydedilen ankette, ABD'lilerin yüzde 67'sinin ülkedeki gaz ve petrol fiyatlarının artışının önlenmesi gerektiğini düşündüğü belirlendi.

ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 59'u, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının "aşırı" olduğunu düşünüyor.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 19-23 Mart tarihlerinde 1150 yetişkine ABD'nin İran politikasına yönelik sorular soruldu.

Ankette, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 59'unun, Washington'ın İran'a yönelik saldırılarının "aşırı" olduğunu düşündüğü ortaya konuldu.

Katılımcıların yüzde 45'inin gelecek birkaç ay içinde benzin alabilme konusunda "aşırı" veya "çok" endişeli olduğu kaydedilen ankette, ABD'lilerin yüzde 67'sinin ülkedeki gaz ve petrol fiyatlarının artışının önlenmesi gerektiğini düşündüğü belirlendi.

Öte yandan ankette, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 40'ının ABD Başkanı Donald Trump'ın performansını "onayladığı" belirtildi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 65'i, ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemesine yönelik adımlarını "son derece" veya "çok" önemli bir dış politika hedefi olarak nitelendirdi.

Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

Enerji piyasası can çekişiyor: Savaşın petrol faturası belli oldu!

Enerji piyasası can çekişiyor: Savaşın petrol faturası belli oldu!

Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi

Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi

 

 

 

 

