Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu açılış tarihi belli oldu!
Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.
Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Hattımızın 24 km uzunluğunda İstanbul Havalimanı Kayaşehir kesimini 2024 yılı Mart ayından önce hizmete açma hedefi ile çalışmalarımıza 7 gün 24 saat esası ile aralıksız devam ediyoruz. Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda Başakşehir Kirazlı metro hattı ile entegrasyon sağlanmış olacak. Hattın geri kalan 7.5 km kesimi kapsamındaki olimpiyatköy, halkalı stadı ve halkalı istasyonlarını 2024 sonunda açmayı hedefliyoruz.
Şimdiden İstanbullulara hayırlı olsun diyor sizleri saygı ile selamlıyorum
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