Halk otobüsü şoförleri Mansur Yavaş'a isyan etti: Bizi aç bıraktınız!

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Ankara'da bir halk otobüsü şoförü, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yanındaki meclis üyelerine, meclis toplantısına girerlerken isyan etti.

Belediye binası önünde CHP'li Yavaş'ın gelmesini bekleyen halk otobüsü şoförü, şunları söyledi:

Ankara'daki adamları aç bıraktınız. Biz bu kadar kötü bir adam mıyız? Gece 12'de eve girip, sabah 5'te çıkarak; çoluğunuzu, çocuğunuzu, annelerinizi taşıyoruz.

Aç susuz kaldık kardeşim biz. Bizim kazanacağımız paraların vergisini bir sene önce peşin alıyorsunuz.