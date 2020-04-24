Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Temizlik ve dezenfekte ekipleri, Hızmalı Mahallesinde bulunan sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfekte ekipleri, dört günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Hızmalı Mahallesinde bulunan sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Ayrıca dezenfekte ekipleri, bina girişleri, kapı, merdiven ve asansörleri tek tek dezenfekte etti.

Öte yandan Haliliye Belediyesinin salgınla mücadele kapsamında ilgili tüm birimleri aralıksız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.