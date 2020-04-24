  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

2020-04-24 17:32:49 -
Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Temizlik ve dezenfekte ekipleri, Hızmalı Mahallesinde bulunan sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfekte ekipleri, dört günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Hızmalı Mahallesinde bulunan sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Ayrıca dezenfekte ekipleri, bina girişleri, kapı, merdiven ve asansörleri tek tek dezenfekte etti.


Öte yandan Haliliye Belediyesinin salgınla mücadele kapsamında ilgili tüm birimleri aralıksız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı