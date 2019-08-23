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Haliliye Belediyespor’dan transfer atağı

Türkiye Erkekler Voleybol 1.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:51
Haliliye Belediyespor’dan transfer atağı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı yaptığı 11 yeni transferle bu yıl ligde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.


Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Haliliye Belediyespor, lige iddialı bir takım kurarak hazırlanıyor. Mevcut teknik direktör Akif Gürgen ile yola devam kararı alan Haliliye Belediyespor Voleybol takımı yaptığı yeni transferlerle lige iddialı bir başlangıç yapmaya hedefliyor.



“Hedeflerimiz büyük”


2019-2020 sezonunda Efeler ligini hedefleyen Haliliye Belediyespor, bu doğrultuda transferler yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl boyunca alınan notlar ve izlenen oyuncular doğrultusunda çalışma yapan Teknik ekibin raporu doğrultusunda 11 yeni sporcu ile sözleşme imzalandı.Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı ve Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı Teknik Direktörü Akif Gürgen, “2019-2020 sezonun hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibari ile başlıyoruz. Takımın teknik direktörü olarak Belediye başkanımıza, Kulüp başkanımıza, yöneticilerimize bize bu kadroyu, bu imkânı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük, geçen yıl da bu ekibin bir parçasıydım. Bu sene inşallah hedefimiz olan yerde olacağız. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımız yaptık. Tek hedefimiz Haliliye için, Haliliye’nin en iyi yere gelmesi için çalışmak olacak” dedi.



“Takımı Urfa’nın markası olarak düşünüyoruz”


İmza töreninde konuşan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı ise, “Sezonun başlamasıyla ilk olarak hocamızla anlaştık. Hocamızın istekleri doğrultusunda bütün takımın bugün itibariyle anlaşmaları sağlanıyor. Lig’deki bütün takımlara başarılar diliyoruz. Biz Haliliye Belediyespor olarak hedeflerimiz çok yüksek tutuk. Biz bu yıl Efe Ligi’ni hedefliyoruz. Haliliye Voleybol Takımı’nı Urfa’nın bir markası olarak düşünüyoruz. Takımımız hedefi olan bir takımdır. Takımımızın başarılı olacağının inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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