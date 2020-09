Halil Sezai kimdir nerelidir?

Türkiye’nin değerleriyle örtüşmeyen sözüm ona sanatçılar bir hayli fazla. Bu sözde sanatçılar Türkiye’yi yıkma projesi olan Gezi olaylarında da en ön safta yer aldı. Bu sözde sanatçılar kendileri gibi görmedikleri Türk milletine her daim düşmanlık beslemekten bir an olsun geri durmadılar. Kurban üzerinden, başörtüsü üzerinden her daim İslam’a dil uzattılar. Yaşantılarıyla, çevirdikeri filmlerle de özellikle de gençlerin beyinlerini uyuşturmaya yeltendiler. Bu sözde sanatçılardan biri de Halil Sezai.

Halil Sezai’nin Ezan rahatsızlığı

İstanbul Tuzla’da bir villa kiralayan sözde sanatçı Halil Sezai, film çekimi yapmak istedi. Evinin önünde film çekiminin yapılmasını istemeyen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, itirazını sözde sanatçı Halil Sezai’ye iletti. 15 Temmuz destekçisi Halil Sezai, Hüseyin Meriç’i dinlemek yerine şehir eşkiyası gibi yaşlı adama odunla saldırdı. Hüseyin Meriç, sözde sanatçı Halil Sezai’nin saldırısı karşısında Kelime-i Şahadet getirdi. Kelime-i Şahadet’in ne olduğundan bir haber olan sözde sanatçı Halil Sezai, “Ezan mı okuyorsun lan sen?” diyerek Hüseyin Meriç’i dövmeye devam etti. Şehir eşkiyası sözde sanatçı Halil Sezai’nin, dövdüğü 67 yaşındaki Hüseyin Meriç, “Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü.” demesi Halil Sezai’nin ezana duyduğu kini gözler önüne serdi.

Halil Sezai kimdir?

Sözde sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu, 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı 2003 yılı Müzik Bölümü mezunu olan sözde sanatçı Halil Sezai, ABD uşağı FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimin destekçileri arasında gösterilmekte.

15 Temmuz gecesi ABD’nin köpekliğini yapan FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik 'sokağa çıkın' çağrısını hedef alan sözde sanatçı Halil Sezai, alçak tweetinde şunları kusmuştu: “Bu memlekette polis var, meclis var, yargı var! Millet sokağa çıkıp askerle mi çatışsın? Bu nasıl mantık? Derdiniz ne? Bu nasıl çağrı"