Halı sahalar hangi illerde açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süredir kapalı olan halı sahalar alınan yeni kararla bazı illerde açıldı. Peki, Halı sahalar hangi illerde açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.' dedi. Yapılan açıklamaya göre, halı saha, yüzme havuzu vb tesislerin açılışında risk grubu dikkate alınacak. İşte halı sahaların açıldığı iller...
Halı sahalar hangi illerde açılacak?
Cumhurbaşkanı'nın verdiği bilgilere göre; Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.
Düşük ve orta riskli iller hangileri?
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94
Bingöl: 15,81
Muş: 16,64
Bitlis: 15,67
Siirt: 16,35
Şanlıurfa
Mardin: 9,24
Batman: 8,06
Şırnak: 2,29
Van: 10,13
Ağrı: 19:00
Iğdır: 17,19
Hakkari: 4,97
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Ankara: 39,84
Bartın: 42,72
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84