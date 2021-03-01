Koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini sürdürüyor. Aynı zamanda Yurt genelinde uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar, vaka sayılarındaki düşüşü olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısında yurt genelini ilgilendiren yeni kararlar alındı. Bunun üzerine vatandaşlar yasak ve kısıtlamalara dair birçok soruyu gündeme getirdi. Bu sorulardan bir tanesi de Halı saha işletmelerinin açılıp açılmayacağı yönünde oldu. Peki, Halı sahalar açılıyor mu? Halı sahalar hangi illerde açılacak?

Halı saha işletme sahipleri Kabine Toplantısından çıkan kararları yakından takip ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceğini açıklamış ve bugün yapılan Kabine Toplantısını işaret etmişti. Peki, Halı sahalar açılıyor mu? Halı sahalar hangi illerde açılacak?

Halı sahalar açılıyor mu? Halı sahalar hangi illerde açılacak?

Halı saha ve havuz, düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyete geçecekler.