Hal yasası nedir? Hal yasası neyi kapsıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hal yasısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Hal yasası çok yasında Meclis gündemine gelecek dedi.

Bakan Albayrak, “Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık. Yatırımcıların, küresel oyunların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Hal yasası çok yasında Meclis gündemine gelecek dedi. Albayrak hal yasasına ilişkin şunları söyledi: "Hal yasası Meclis gündemine gelecek. Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni atış alanları ve üreticlerinin satış kabiliyetlerinin artırıldığını göreceğiz. Gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bu önemli."

Hal yasası ne getiriyor?

Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler öngörülüyor. Bu kapsamda, hallerin altyapısı yenilenecek ve yeni bir bakış açısıyla modernizasyonu sağlanacak. Üretici ve tüketici hakları açısından büyük önem taşıyan yeni yasanın, fiyat istikrarının sağlanmasına katkı vermesi bekleniyor. Sebze ve meyvenin borsası niteliğindeki hallerin sayısının düşürülmesi, ürün çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması planlanıyor.