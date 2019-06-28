Hakkari'den acı haber! Silahı kazara ateş alan asker şehit oldu Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan bir asker silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.

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