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Hakkari'den acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama göre; Hakkari'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 11:28
Hakkari'den acı haber geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:28
  1. Hakkari
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. PKK

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