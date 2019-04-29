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Hakkari’de BAL heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Ligde mücadele eden Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü ve Yüksekova Belediyespor, yükselme maçı için karşı karşıya geliyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:09
Hakkari’de BAL heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Ligde mücadele eden Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü ve Yüksekova Belediyespor, yükselme maçı için karşı karşıya geliyor.


2019-2020 sezonunda Hakkari Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil edecek olan takımı belirlemek için yarın Hakkari Merzan Spor Sahasında yapılacak maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarınki maç için Hakkari Ultra Galatasaraylılar Taraftarlar Grubu, takımları Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Takımını idmanda yalnız bırakmadı. Hakkari Ultra Galatasaray Taraftarlar Grubu Başkanı Fehim Şen, yarınki maç için takımlarını desteklemeye geldiklerini belirterek, “İnşallah yarın güzel ve dostane bir müsabaka olur. Kazanan Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Takımı olsun” dedi.


Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Takımını destekleyen taraftarlar, ellerindeki pankart ve meşalelerle sahaya yürüyerek tezahüratlarda bulundu.


Yarın saat 14.00’da Hakkâri Merzan Sahasında oynanacak maçtan galip gelen takım, önümüzdeki sezon Hakkari’yi Bölgesel Amatör Liginde (BAL) temsil edecek.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:09
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