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Aktüel

Hakkari'de 62 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:39:27 -
Hakkari'de 62 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 62 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda Yüksekova Efeler uygulama noktasında durdurulan bir araçta, ekiplerce narkotik köpeği Pars eşliğinde yapılan aramada 62 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan araçtaki şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

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