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Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Hakkari'nin her yerinden görünen ve 165 bin TL'ye mal olan, 50 metre yüksekliğindeki direğe devTürk bayrağını asmak için, valilik tarafından tören düzenlendi.

27 Kasım 2018 Salı 16:11
Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde bulunan ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi tarafından kullanılan Kaletepe güvenlik noktasında bulunan 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında Türk bayrağı asıldı.

Hakkari'nin her yerinden görünen ve 165 bin TL'ye mal olan, 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında Türk bayrağını asmak için tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Metin Geyiktepe, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları İdris Koç, Mustafa Doruk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.



Törende konuşma yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, asılan Türk bayrağının Hakkari'nin her yerinden görülebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Kaletepemizin zirvesinde Hakkari’nin her yerinden görülecek olan şeref nişanemizi şimdi olduğu gibi daima göklerde göreceğiz. Bu topraklar, her daim büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu mücadelenin sebebi işte bu göklere çektiğimiz bayrağımızın asıl dalgalanışını yaşamak içindir. Buraya kadar gelen herkese tekrar teşekkür ediyor, İstanbul’da helikopter kazasında kaybettiğimiz 4 şehidimizi anarak hepinizi selamlıyorum." 

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından bayrak göndere çekildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:11
  1. İstanbul
  2. Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi
  3. Türk Bayrağı
  4. dev türk bayrağı
  5. Bayrak töreni
  6. Hakkari Valisi İdris Akbıyık

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