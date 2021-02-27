Hakim öldürüp Fransa'ya firar eden Yılmaz Güney: Cumhuriyet'teki Yaşar Kemal'den iş istemiş!

Posta yazarı Oral Çalışlar, Yaşar Kemal'den dinlediği bir Yılmaz Güney anısını köşesine taşıdı. Yumurtalık Hakimi Sefa Mutlu'yu 13 Eylül 1974 tarihinde öldüren ve hapishaneden kaçarak yurt dışına giden Yılmaz Güney'in ilk iş başvurusunu o dönem Cumhuriyet'te çalışan Yaşar Kemal'e yaptığı ortaya çıktı.

Oral Çalışlar, yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Yaşar Kemal’e Yılmaz Güney’i sormuştum. İkisi de Adanalıydı. İkisi de Güneydoğu’dan kaçıp göçüp gelmiş Kürt ailelerin çocuklarıydı. Bu ülkenin; düzene başkaldırmış, dünya çapındaki sanatçılarıydılar: 'Yılmaz ilk defa bana geldi. Cumhuriyet’te çalışıyordum. Gelen mektupları okuyorum, röportaj yapıyorum, fıkra yazıyorum, bir de makaleleri koyuyorum. Babıâli’de adım ağır işçiydi. O kadar çok çalışıyordum ki, beni görmeye gelenlere yok dedirtiyordum. İçeriye yalnızca Adanalıları alabilirsiniz demiştim. Esmer, kuru bir çocuk geldi. İktisat Fakültesi’nde öğrenciymiş. Paraya ihtiyacı varmış ve iş arıyormuş. Gazetede iş bulamadım. Adana’da ne iş yaptığını sordum. Aksaray Sineması’ndan, Asri Sinema’ya, oradan açık hava sinemasına kaset taşırmış."

'Atıf gönder dedi'

"Ben de o zaman 'Bu Vatanın Çocukları'nı yazmış ve Dar Film'e satmıştım. Atıf Yılmaz filmin rejisörü. Atıf, baş aktörü bana gösteriyor gösteriyor beğenmiyorum. Aradan dört beş ay geçti. Ben Atıf’a telefon ettim. Şöyle bir hikaye anlattım: Atıf, bak ben geçen gün Adana’ya gitmiştim. Bir çocuğu çok beğendim. Yakışıklı, büyük de kabiliyeti var. Atıf gönder dedi."

'Filmin senaryosuna ismöim yazılmadı'

"Yılmaz her şeyi cin gibi anladı. Bir sözleşme yaptılar. Daha sonra 'Bu Vatanın Çocukları' filmi çekildi. O filmin senaryosunda benim ismim yok. Azmi Kütüval’ın ismi var. Benim adım olunca sansür kurulu filmi onaylamıyor... Azmi Kütüval sansür polisi. Kütüval daha sonra bu senaryodan, senaryo mükafatı kazandı. Sonra Alageyik’i yazdım. Mukaveleyi yaptık. Baş aktör Yılmaz Güney, rejisör Atıf Yılmaz."