ATV yeni bir diziyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Hakim dizisi ilk bölümüyle 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Hakim dizisindeki olaylar gerçek mi?

Hakim konusu ne? Hakim dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

İlk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayan Hakim dizisi fragmanlarıyla dikkatleri çekti. Diziyi merak edenler ise Hakim’in konusunu araştırıyor.

Dizi dünyaca ünlü 'Your Honor' dizisinin uyarlamasıdır. Limon Film imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Dizinin genel koordinatörlüğünü Akın Topuz yaparken yönetmen koltuğunda iki isim yer alıyor. Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Büyük merakla beklenen dizinin senaryosunu ise Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma ikilisi yazıyor.

Hakim; bir hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından çocuğunu koruyabilmek adına verdiği mücadeleyi, içine düştüğü zor durumu anlatıyor.

Your Honor konusu hikayesi

"Kvodo" isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Your Honor dizisi, New Orleans'ta yaşayan saygın ve büyük bir yargıç olan Michael Desiato'nun (Bryan Cranston) bir trafik kazası sonrası değişen hayatını anlatmaktadır. Eşi, zamansız ölen Desiato, oğlu Adam'ı tek başına büyütmek zorunda kalır. Adam'ın (Hunter Doohan) arabasıyla motosikletli bir gence çarpıp onu öldürmesi sonrasında, Michael oğlunu korumak için yasaları çiğnemek zorunda kalır ve tehlikeli bir yola sürüklenir. Çünkü Adam'ın kazayla ölümüne sebebiyet verdiği genç, şehrin en acımasız suç ailesinin liderinin oğludur. Adam, sadece özgürlüğünü değil hayatın da tehlike altına atmıştır. Your Honor dizisi, izleyicileri gerilim dolu bir hikâyenin içine çekiyor.