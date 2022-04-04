Hakim dizisi ilk bölümüyle 4 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Dizide yer alan Ozan Derman karakterinin kim olduğunu araştırıyor.

Hakim dizisi Ozan Derman'ı kim oynuyor? Hakim Ozan Derman karakteri kim?

Hakim dizisinde yer alan Ozan Derman karakterini Fatih Berk oynuyor.

Ömer Arif Derman'ın oğlu... Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi... Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır.

Fatih Berk Şahin kim?

Fatih Bert Şahin 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2021 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Fatih Berk Şahin, 'Seyyar' ve 'Yalancı' isimli dizilerde rol aldı. 'Geçen Yaz' isimli filmde de rol alan Fatih Berk Şahin pek çok projede yer aldı.