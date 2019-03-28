Hakeme müdahalede bulunmuştu! Cizresporlu Emre Yüksektepe'nin cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.03.2019 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Açıklama TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Kocaelispor - Cizrespor maçında forma giyen ve kırmızı kart sonrası hakeme fiziki müdahalede bulunan Emre Yüksektepe'ye 3 maç ceza geldi.

İşte PFDK'nın aldığı kararlar:

1- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 24.03.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- PENDİKSPOR Kulübünün, 24.03.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü idarecisi GÜNEY KANAT'ın, 24.03.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü teknik sorumlusu AHMET YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ANKARA DEMİRSPOR Kulübünün, 23.03.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GEBZESPOR Kulübünün, 24.03.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR - TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ERBAASPOR Kulübünün, 24.03.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR - ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERBAASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- YENİ ORDUSPOR Kulübünün, 24.03.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ORDUSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET ALİ KARACA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübünün, 24.03.2019 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyum kapasitesinin %10'undan fazla misafir kulüp seyircisinin tribüne alınması nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, .03.2019 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- DÜZCESPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED CAN'ın, 24.03.2019 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR - DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- CİZRESPOR Kulübü sporcusu EMRE YÜKSEKTEPE'nin, 24.03.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verilmiştir.