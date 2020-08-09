Hakareti özgürlük olarak pazarlayanlara Altun'dan sert tepki

Türkiye'de hakaretin özgürlük gibi pazarlanmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız." diyerek tepki gösterdi.

Altun'un açıklamaları şöyle:

Mücadelemizin merkezinde, ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, fikirlerin özgürce dolaşımda olduğu adil bir kamusal alanın inşası vardır.

Buna mukabil hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız. Hakkımızı hep aradık. Yine ararız!