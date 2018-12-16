Hakan Keleş'ten "süper" başlangıç





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Demir Grup Sivasspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Hakan Keleş, kırmızı-beyazlı ekiple Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 13 puan toplamayı başardı.

Süper Lig'e iyi başlangıç yapamayan ve 11. haftada Atiker Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivas temsilcisi, bu göreve takımı yakından tanıyan Hakan Keleş'i getirdi.

Uzun dönem antrenör olarak görev yaptığı kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk sınavını yardımcı antrenör olarak ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında veren Keleş, Demir Grup Sivasspor'un bu karşılaşmayı 2-1 kazanmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu müsabakanın ardından Sivasspor yönetimi, hem kırmızı-beyazlı ekip hem de Hakan Keleş için önemli bir karara imza atarak, takımı 46 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti.

Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından Medipol Başakşehir'i 1-0, Göztepe'yi 2-0, MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etmeyi başarırken Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kalarak son 5 haftalık periyotta yenilgi yüzü görmedi.

İlk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'un başında yaşayan Hakan Keleş, ligin 11. haftasında 11 puanla devraldığı kırmızı-beyazlı ekiple 5 haftada 13 puan toplayarak, takımını 24 puana taşıdı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Keleş yönetiminde çıktığı 5 maçta 10 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.





- "Öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum"





Teknik direktör Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine güvenerek önemli bir görevi layık gören Sivasspor yönetimini geride kalan süreçte mahcup etmediği için mutlu olduğunu söyledi.

Çok emek harcadıklarını belirten Keleş, "İyi bir şans yakaladım ve bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Futbolculuk hayatımda geçen 15 ve antrenörlük hayatımda 10 sene var. Hepsi birbirinden tecrübeli hocalarla çalıştım ve onlardan öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Hakan Keleş, Demir Grup Sivasspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lige iyi başlayamamıştık, göreve gelmemin ardından ilk başta oyuncularımızın motivasyonunu düzelttik. Takımdaki taşların yerine oturmasıyla iyi çalıştık. Takımdaki birlikteliğin bu başarıda önemli rolü var, güzel bir uyum içerisinde gidiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de el birliği içerisinde takımımızı hak ettiği yerlere getireceğiz."

Ligin ilk yarısı için hedefleri tutturduklarını dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde ilk yarı hedefimizi 23 veya 24 puan olarak belirlemiştik. MKE Ankaragücü'nü 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bu hedefimizi tutturduk. Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray ile zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular vardı, onlar da toparladılar. Biz de İstanbul'da oynadığımız karşılaşmalarda iyi sonuçlar alan bir takımız. İyi oyunumuzu Galatasaray karşısında sürdürerek oradan da puan veya puanlarla döneceğimizi ümit ediyoruz."

Hakan Keleş, ara transfer döneminde yapacakları takviyelerle sezonu iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.