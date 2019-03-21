Hakan Keleş: "Yabancı sınırından çok kulüplerin maddi sorunlarını çözmek gerekiyor"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Yabancı sınırsız olsun sıkıntı yok ama oynamaya sınır getirilerse, saha içerisindeki oynamaya sınır getirirlerse Türk oyuncuları da kazanırız. Zaten biz kazanıyoruz sıkıntı yok ama daha büyük problemlerimiz var sınırdan çok kulüplerin maddi sorunlarını çözmek gerekiyor" dedi.

Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada 5 gün izin yapan Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında kendi sahasında oynayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Düz koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde top kapma çalışması yaptı. Milli takımlarında bulunan Emre Kılınç, Delvin N’Dinga, sakatlıkları süren Aoruna Kone, Muhammet Demir ile izinli bulunan Matias Bjarsymyr antrenmana katılmadı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, ligde son maçta kaybettikleri Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Maçın telafisi var. Kayserispor maçının hazırlıklarına başladık. Eksikliklerimiz var. Aranın bize iyi geleceğini düşünüyoruz. Özellikle forvet bölgesinde Kone iyileşecek Muhammet aramıza katılacak. O bölgeyi tamamladığımızda eksiğimiz olmuyor. Bir cezalımız Matias var. Fenerbahçe maçında oyun olarak iyi seviyedeydik. Fakat skora yansıtamadık. Çok memnunum oyundan ama kazanamadık. Yaptığımız hataları tekrar yaptık. Golden sonra hemen gol yedik. Bizim için baya bir sıkıntı oldu. Önümüzde şimdi Kayserispor maçı var. Maçı alıp rahatlamak istiyoruz" dedi.

Bireysel hataları fazla yapmaya başladıklarını ifade eden Keleş, "Bireysel hatalara önlem alamıyorsunuz. Oyun içerisinde gelişiyor bunlar. Azaltmıştık içerideki maçta gol yememiştik. Deplasmanda iyi oynamamıza rağmen ufak, tefek bireysel hatalarla skoru alamadık" diye konuştu.

"Emre milli takımı hak ediyordu"

Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Emre Kılınç’ın ilk defa A Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edilmesinin sorulması üzerine Keleş, "Şenol Hoca aradı fikirlerimizi aldı. Biz de fikirlerimizi söyledik. Ona başarılar diliyorum. Emre’yi alarak da Anadolu kulüplerine güzel bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Biz mutluyuz. Emre hak ediyordu orayı. İnşallah orada da elinden geleni yapar, bizi de mahcup etmez. Güzel sonuçlar alarak ülkemize dönerler. Allah yardımcıları olsun. Kalbimiz, gönlümüz onlarla beraber" şeklinde konuştu.

"Kulüplerin maddi sorunlarını çözmek gerekiyor"

Yabancı sınırı tartışmasıyla ilgili olarak Sivasspor’un teknik patronu, "Yabancı tartışmasını herkes yapıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Bence sınırsız olsun sıkıntı yok ama oynamaya sınır getirilerse, saha içerisindeki oynamaya sınır getirirlerse Türk oyuncuları da kazanırız. Zaten biz kazanıyoruz sıkıntı yok ama daha büyük problemlerimiz var. Sınırdan çok kulüplerin maddi sorunlarını çözmek gerekiyor. Bizim öyle bir sıkıntımız yok ama maddi sıkıntılardan yabancı sorunu çok olmaya başladı. Büyük paralar veriliyor. Güzel bir kamuoyu oluştu. Herkes fikirlerini söyleyecek. Olumlu bir şeyler çıkar ama birden olacağını düşünmüyorum. Çünkü futbolcuların sözleşmeleri devam ediyor. İnşallah sağlıklı bir karar verilir" ifadelerini kullandı.