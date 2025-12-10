Hakan Fidan’dan hem YPG’ye hem İsrail’e uyarı: Suriye'de yeni bir kaosa izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen 'Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa' konferansına katıldı. Suriye'deki savaşın ateşkes yoluyla da olsa durmasının önemine her zaman inandıklarını söyleyen Fidan, "Benim her zaman için Suriye muhalefetine de telkinim oldu. 'Çatışma kısa vadede size hiçbir şey getirmez.' Çünkü rejimin altyapısı yok, ekonomisi çökmüş, nüfusunun yarısı gitmiş, kalanların çoğunu hapishanelere atmışlar. Sistematik bir şikayetçi ve yok edici uygulamasına tabi tutmuşlar. Şimdi bizim böylesine yaygın bir zulmün karşısında olmamızdan daha doğal bir şey olamaz. Zaman zaman bu boyutunu görmeden siyasal eleştiri yapan faktörlerin, hangi zemine bakarak bunu yaptıklarını da anlamakta zorlanıyorum. Burada büyük bir zulüm var, ortaya çıkan bu zulmün karşısında durmamız gereken de bir tarihi an ve imtihan var. Bunun ortaya konulması gerekiyordu. Çatışmalar durunca, o adrenalin ortadan kalktı ve aldığı yaraları gördü. Altyapı yok, ekonomi yok, nüfus yok, hiçbir şey yok. Ruslar, İranlılar belirli bir süre ekonomik destekte bulundular. Ama kendi organı, sistemi olmayan bir ekonomiyle ne kadar ayakta durabilirsiniz. 8 Aralık tarihi bir gün aslında. İçeriden ölmüş olan, çürümüş olan rejimin, kendisini resmi olarak böyle ilan ettiği bir gün. Suriye halkı için yeni bir gün, yeni bir umut, yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

TERÖR GRUBUYLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYIN

Türkiye'nin, Şam yönetiminden beklentilerine değinen Fidan, "Bir komşuları için, bölge için tehdit olmasınlar. İki herhangi bir terör örgütüyle, terör faaliyetiyle ve başka bir ülkeye zarar veren bir terör grubuyla iletişim içerisinde, iş birliği içerisinde olmasınlar. Üç, ülke bölücü bir gündemde değil, bütün Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunacak ve bunun peşinden gidecek bir anlayışın peşinde olacak. Dört, bunu mümkün kılmak için bütün hazırlıkların, bütün halkın, bütün toplumsal kesimlerin içeriye alındığı, bunların işkenceye, baskıya, zulme tabi tutulmadığı bir anlayış olacak. Şimdi bundan sonra birkaç tane husus var. Ülke fırsatları da barındırıyor, riskleri de barındırıyor. Ama herkes şunun farkında; kaos içerisinde olan, savaş içerisinde olan, düzensizlik içerisinde olan bir Suriye, sadece Suriye değil, bu formatı hangi ülkeye koyarsanız koyun birkaç tane şey üretiyor. Bir fiziki güvenlik tehdidi üretiyor. Terör örgütlerine ev sahipliği yapmak zorunda kalıyor ve çatışmalardan dolayı milyonlarca insan yerinden ediliyor, mülteci olarak başka ülkelere gidiyor. Gittiği ülkelerde, inanılmaz derecede farklı siyasal fay hatlarını da tetikliyor. Dolayısıyla Suriye'de aslında 8 Aralık öncesi yaşanan 13 yıllık bir kaos süreci, dünyaya birtakım şeyleri öğretmiş oldu" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR DEVLETİNE UYARI

YPG'nin durumunun şu an ellerindeki sorunlardan biri olduğunu aktaran Fidan, şöyle devam etti: "YPG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta bir mutabakata varıldı. Bunun uygulanması konusunda kabaca genel bir takvim de ortaya koydular. Şu ana kadar birtakım somut adımlar atıldığını görmedik. Biz Türkiye olarak bu sürecin ilerletilmesini, sulh ile meselelerin çözülmesini, yeni bir çatışmanın, yeni bir karşı karşıya gelişin kimsenin lehine olmayacağını her zaman için söylüyoruz.. YPG'nin şunu görmesi gerekiyor. Hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede 2 tane silahlı unsur olmaz. Umarız İsrail de şu anda gerek Amerika'nın gerek Suriye'nin ortaya koyduğu teklifi kabul etmede zorlanmaz; herkesin müreffeh, eşit, özgür, güvenlik içerisinde olduğu bir bölge içerisinde yaşamayı kabul eder. Yoksa bütün mücavirindeki ülkeleri kaos içerisinde görerek kendine güvenlik sağlamak, sürdürülebilir bir şey değil. Bizim de kabul edeceğimiz bir şey değil. Suriye'nin tekrar bir kaos alanı olmasına Türkiye olarak müsamaha göstermemiz mümkün değil. Irak ve Suriye'de olan son 25-30 yıldaki olayların, Türkiye'ye inanılmaz büyük bir maliyeti oldu. Irak'ta olan olaylardan çıkardığımız birtakım derslerle de Suriye stratejisini, Suriye'deki kaosu yönetme konusunda önemli dersler çıkardık. İsrail'le ilgili konuda hem uluslararası toplumun hem Amerika'nın hem bölge ülkelerinin verdiği mesaj aynı Filistin'de olduğu gibi. 'Suriye'ye yönelik müdahaleden işgalden vazgeç, varsa bir mesele, sorun bunu diyalogla, görüşmeyle hallet bir anlaşma ve uzlaşma zemini bul.' Şu an da verilen mesaj bu. "