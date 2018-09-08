Hakan Çalhanoğlu'dan mağlubiyet açıklaması: Tartışmaya gerek yok, atmam lazım

Hakan Çalhanoğlu, Rusya mağlubiyetinin ardından şu sözleri kullandı;

"Rusya'nın iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Dünya Kupası'nda iyi bir turnuva geçirdiler. Çok güçlü, fizikli bir takım. İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Çok pozisyon verdik. 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıya iyi başlamak istedik ancak başaramadık. 3 dakika sonra golü yedik."

"BUNLARI ATMALIYDIM"

"Benim 3 tane net pozisyonum var. Bunları atmam gerekiyordu ama yapacak bir şey yok. İsveç'e karşı varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. Başka şansımız yok."

"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Trabzon halkına teşekkür ediyoruz. Bizi 90 dakika desteklediler. Onlara teşekkür etmekten başka diyebileceğimiz bir şey yok. İkinci maçta varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Umarım ikinci maçta daha iyi oynarız"

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