Hakan Çalhanoğlu attı! Milan farklı kazandı

Milan, ligin bitmesine iki hafta kala sahasında Hellas Verona ile karşılaştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Milan, 32. dakikada Patrick Cutrone, 49. dakikada Ignazio Abate ve 89. dakikada Fabio Borini'nin kaydettiği gollerle Hellas Verona'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü 85. dakikada Lee Seung-woo attı.

Takımının ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran Milan, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını devam ettirirken, 25 puanla 19. sırada kalan Hellas Verona, Benevento'dan sonra Serie A'ya veda eden ikinci takım oldu.