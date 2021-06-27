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Gündem Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı açıklama! Yine kaybedecekler
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı açıklama! Yine kaybedecekler

CNN Türk'ün konuğu olan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, muhalefetin, iktidarın Kanal İstanbul gibi projelerine "yaptırmayacağız" tepkisini gösteren muhalefetin kaybedeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 05:27:00 - 2021-06-27 05:33:18
Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı açıklama! Yine kaybedecekler

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu 'Ne Oluyor?' programına katıldı.

Bayrakçı, Kanal İstanbul projesi hakkındaki görüşlerini paylaşırken, muhalefin projeye olan ''yaptırmaycağız'' tepkisini eleştirdi.

''Bu zihniyetin nesini konuşacağız''

Muhalefetin, iktidarın Kanal İstanbul başta olmak üzere birçok projesine ''yaptırmayacağız'' tepkisini göstermesinin, seçmen açısından kaybettiren bir tavır olduğunu ifade etti:

''Bugün İstanbul’da 4 tane geçit var. Bu dört geçit Asya ile Avrupa’yı bağlıyor. Şu anda bunların birisi olmasa bile İstanbul trafiği kitlenir. 4 tane olduğu halde kitleniyor. Bir tanesine bile itiraz eden zihniyetin nesini konuşacağız burada? Seçmen her şeyi görüyor, daha birinci köprü itiraz edilmişti, o köprü olmasa İstanbul perişan olurdu.''

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