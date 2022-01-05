  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ziya Selçuk sessizliğini bozdu: Bu iddialar...

Saadet Partisi bu hale mi düşecekti? Karamollaoğlu'nun yapamadığını Kübra Par yaptı

ABD derin devletinden Türkiye talimatı! Yunanistan tarafından çok çarpıcı iddia

Ne altın ne dolar! Uzman isim öyle bir yatırım aracının ismini verdi ki: Yakında çeyrek altının yerini alacak

Davutoğlu böyle mi istiyor Taşgetiren? Otobüse zam Ekrem’in değil ama petrole zam Tayyip’in!

Zincir marketlere kâğıt, bez çanta, file zorunluluğu

Bakan Nebati'den dolar kuru açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim açıklaması

Son seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları... Rüzgar tersine döndü, hepsine fark attı

Erdoğan düğmeye basıyor! Milli Muharip Uçak'ta müthiş gelişme
Ekonomi Dolar kurunu 18 liraya sabitlediler! Büyük skandal patlak verdi
Ekonomi

Dolar kurunu 18 liraya sabitlediler! Büyük skandal patlak verdi

Dolar kurundaki yatay seyir devam ederken Türkiye'deki ev fiyatları akılalmaz seviyelere ulaştı. Bazı konut sahipleri dolar düşmesine rağmen kurunu 18 liraya sabitlediği ortaya çıktı. Konuyu Hakan Akdoğan ve Songül Toprak Özsan yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 07:33:00 - 2022-01-05 18:18:41
Dolar kurunu 18 liraya sabitlediler! Büyük skandal patlak verdi

Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık'taki hamlesiyle gerilemişti. Kurdaki gerilemeye rağmen konut sahiplerinin dolar kurunu 18 TL'de sabitlediği ortaya çıktı.

18 TL'yi aşan dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı haram olan kur korumalı TL (bankalardaki faizli) mevduatı sistemi ve alternatifi olan İslam alimlerinin caiz dediği katılım bankalarındaki kur garantili kar payı hesapları sayesinde 11 TL'ye kadar gerilemişti. Dolar Ocak ayı başında 13 TL'nin üstünde seyretmeye devam ederken, gayrimenkul sektöründe fahiş fiyatların nedeni ortaya çıktı.

Fiyatlar ev almayı imkansız hale getirdi

Piyasada bulunan yeni konutlar, çoğu satıcının dolar kurunu hâlâ 18 TL üzerinden hesaplaması nedeniyle satılamıyor. Fiyatları 18 TL üzerinden belirleyen konut sahipleri doların geldiği yeri unutmayacağını düşünerek, tapudan geri dönüyor.

Gayrimenkul brokeri Songül Toprak Özsan “Özellikle lüks konutta satış tarafında “Dolar gördüğü yeri unutmaz” denilerek kur 18 TL’den hesaplanıyor” ifadesini kullandı.

Piyasada, “ya dolar daha da artarsa” denilerek tapudan dönen çok sayıda satış olduğu konuşuluyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, gazetelerde yayınlanan açıklamasına göre, kurun 18 TL seviyesinden gerilemesi, konutta gelecek ciddi fiyat artışlarını durdurdu. “Gördüğümüz fragmandı. Eğer geri çekilme olmasaydı konutta çok büyük artışlar olacaktı ve bunu Türkiye kaldıramazdı” diyen Akdoğan, bizzat kendisinin sattığı bir evin bedelini ev sahibinin dolar 17’nin üzerinde iken dövize yatırdığını izlediğini anlatarak, “Piyasa dolar 20 TL olacak beklentisini satın almıştı, fiyatlamalar buna göre yapıldı” ifadesini kullandı.

Dolar ne kadar canlı dolar kuru bugün kaç TL? Bugün dolar euro sterlin anlık fiyatı
Dolar ne kadar canlı dolar kuru bugün kaç TL? Bugün dolar euro sterlin anlık fiyatı

Ekonomi

Dolar ne kadar canlı dolar kuru bugün kaç TL? Bugün dolar euro sterlin anlık fiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorumcu

Şerefsiz haysiyetsiz paraya tapan ..
  • Yanıtla

Neco

Her konuda dolar düştü deyip duruyorsunuz da açıp bakın geçen yıl bu vakitlerde dolar 7 liraydı.su anda 13.5 lira.tl yüzde 90 dan fazla değer kaybetti.insanlar çok tedirgin.sattiklari şeyi geri yerine koyamıyor.bjnun suçlusu milletmi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay