Dolar kurunu 18 liraya sabitlediler! Büyük skandal patlak verdi

Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık'taki hamlesiyle gerilemişti. Kurdaki gerilemeye rağmen konut sahiplerinin dolar kurunu 18 TL'de sabitlediği ortaya çıktı.

18 TL'yi aşan dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı haram olan kur korumalı TL (bankalardaki faizli) mevduatı sistemi ve alternatifi olan İslam alimlerinin caiz dediği katılım bankalarındaki kur garantili kar payı hesapları sayesinde 11 TL'ye kadar gerilemişti. Dolar Ocak ayı başında 13 TL'nin üstünde seyretmeye devam ederken, gayrimenkul sektöründe fahiş fiyatların nedeni ortaya çıktı.

Fiyatlar ev almayı imkansız hale getirdi

Piyasada bulunan yeni konutlar, çoğu satıcının dolar kurunu hâlâ 18 TL üzerinden hesaplaması nedeniyle satılamıyor. Fiyatları 18 TL üzerinden belirleyen konut sahipleri doların geldiği yeri unutmayacağını düşünerek, tapudan geri dönüyor.

Gayrimenkul brokeri Songül Toprak Özsan “Özellikle lüks konutta satış tarafında “Dolar gördüğü yeri unutmaz” denilerek kur 18 TL’den hesaplanıyor” ifadesini kullandı.

Piyasada, “ya dolar daha da artarsa” denilerek tapudan dönen çok sayıda satış olduğu konuşuluyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, gazetelerde yayınlanan açıklamasına göre, kurun 18 TL seviyesinden gerilemesi, konutta gelecek ciddi fiyat artışlarını durdurdu. “Gördüğümüz fragmandı. Eğer geri çekilme olmasaydı konutta çok büyük artışlar olacaktı ve bunu Türkiye kaldıramazdı” diyen Akdoğan, bizzat kendisinin sattığı bir evin bedelini ev sahibinin dolar 17’nin üzerinde iken dövize yatırdığını izlediğini anlatarak, “Piyasa dolar 20 TL olacak beklentisini satın almıştı, fiyatlamalar buna göre yapıldı” ifadesini kullandı.