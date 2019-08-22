0553 313 94 23

HAK-İŞ ile hükümet anlaştı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:31
HAK-İŞ ile hükümet anlaştı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, Hak-İş ile yaptığı görüşmelerde kamu işçilerine yapılacak 2019 zam oranlarını açıkladı.Selçuk, "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 zam ikinci 6 ayı için ise yüzde 4 zam verilecek. 2020 yılı için ise yüzde 3+3 zam oranında anlaşma sağladık" dedi.

Bakan Selçuk; "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, kamu işçilerimizin ücretlerine; 2019’un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, 2019’un ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Biliyorsunuz, kamu işçilerimiz Ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.  2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam değişim oranı yüzde 19’u aşmış durumda. 2020 yılı için ise; ilk altı ayda yüzde 3 oranında ve ikinci altı ayda yüzde 3 oranında artış gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler

Bakan Selçuk, maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında bulunan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme olacağını da söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:31
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk oyuncular 116 milyon euro kazandırdı
    1. Türk oyuncular 116 milyon euro..
    2. Jandarma uzman erbaş alımı 2019..
    3. Odunpazarı Belediyesi Alpu..
    4. Haliliye Belediyesi’nden ödüllü kitap..
    5. Ateşin toprakla dansı başladı
    6. Bakan Soylu: Yılbaşından beri 635..
    7. Fenerbahçe'ye Isla şoku
    8. Ağrı’da traktör devrildi: 1 ölü 8..
    9. Kayalıklardan düşen vatandaş askeri..
    10. Tabipler Odası buna da burnunu soktu!..
    11. Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok
    12. Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li..
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet..
    14. Alpay Çelebi: "Eskisinden daha iyi..
    15. Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin..
    16. Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni..
    17. Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu
    18. Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”
    19. Ege Denizi'nde korkutan deprem
    20. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi..
    21. Emre Can Coşkun, Kömürspor’da
    22. Nilüfer’de su kesintisi
    23. Gizemli hayırsever mahallelinin..
    24. İzmir'de 600 kilogram skunk ele..
    25. PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para..
    26. Antalya'da otomobil devrildi: 4 kişi..
    27. Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 1’i..
    28. Kevin N'Koudou kimdir ve kaç..
    29. HAK-İŞ ile hükümet anlaştı!
    30. Qantas en uzun kesintisiz uçuşa..
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal