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Aktüel Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki:
Aktüel

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki:

"Hiçbir inanca ve kutsal değere saygısı olmayan Fransız Charlie Hebdo dergisinin yayınını tüm dünya utanç ve ibretle izlemektedir. Charlie Hebdo dergisinin yaptıkları basın ve ifade özgürlüğü değil, küstahlıktır, ırkçılıktır" - "Hak-İş Konfederasyonu olarak yüce dinimiz İslam ve Peygamber Efendimize yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakareti şiddetle kınıyor, Müslümanlardan özür dilenmesini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:58:21 -
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki:

ANKARA (AA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hazreti Muhammed'e yönelik saygısız yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki göstererek, "Hiçbir inanca ve kutsal değere saygısı olmayan Fransız Charlie Hebdo dergisinin yayınını tüm dünya utanç ve ibretle izlemektedir. Charlie Hebdo dergisinin yaptıkları basın ve ifade özgürlüğü değil, küstahlıktır, ırkçılıktır." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, derginin alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'i, dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili'nde hedef almasını provokasyon olarak niteledi.

İlgili yayının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavrından bağımsız olmadığını belirten Arslan, İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i siyasi emeller uğruna araçsallaştırmanın utanç verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun üzerinden İslam coğrafyasının en kıymetli değeri Hazreti Muhammed'e ve mirasına saldıran dergiyi "şiddetle" kınayan Arslan, derginin basın özgürlüğü adı altında eleştiri ve ifade özgürlüğünü aşarak ırkçılık ve İslam düşmanlığı yaptığını vurguladı.

- "Müslümanlardan özür dilenmesini bekliyoruz"

Arslan, şunları kaydetti:

"Hiçbir inanca ve kutsal değere saygısı olmayan Fransız Charlie Hebdo dergisinin yayınını tüm dünya utanç ve ibretle izlemektedir. Charlie Hebdo dergisinin yaptıkları basın ve ifade özgürlüğü değil, küstahlıktır, ırkçılıktır. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının ardından gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan ve uluslararası alanda itibarsızlaştırma amacı taşıyan bu ahlaksız yayın ve tutumları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu yayınlar, büyük ve güçlü Türkiye'den ve Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki başarılarından duyulan rahatsızlığın açık bir tezahürüdür.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, yüce dinimiz İslam ve Peygamber Efendimize yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakareti şiddetle kınıyor, Müslümanlardan özür dilenmesini bekliyoruz."

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