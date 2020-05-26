Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 27 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri, girişimleri, oluşumları ve ifadeleri reddettiklerini bildirdi.

Hak-İş'ten yapılan açıklamada, Genel Başkan Arslan'ın 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

"Demokrasimize ilk darbe 27 Mayıs tarihinde vurulmuş, Türk demokrasisinde yaşanan travmaların başlangıcı 27 Mayıs'ta olmuştur." ifadesini kullanan Arslan, darbenin hemen ardından demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi açısından önemli rolü olan Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin toplumsal tarihte her zaman derin iz bıraktığını ve kara leke olarak hatırlandığını belirtti.

Arslan, darbe sonrası TBMM'nin kapatıldığını ve demokrasinin ağır yara aldığına dikkati çekerek, "Darbecilerin eline kan bulaşmıştır. Ülkemiz bu kahredici, utanç verici darbenin sonuçlarını millet olarak çok ağır bir şekilde ödemiştir. 27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlerden hesap sorulamaması, aksine alkışlanması ve uzun süre bayram olarak kutlanması da demokrasimiz açısından yüz karasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk demokrasisine yapılmak istenen son müdahalenin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştiğini hatırlatan Arslan, vatandaşların büyük bir demokrasi mücadelesi vererek darbeye karşı geldiğini vurguladı.

Bunun darbe geleneğine karşı kazanılmış ilk başarı olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz başta olmak üzere gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş birçok darbeyi yaşayan halkımız, darbe istemediğini 15 Temmuz gecesi genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülerek, namluların ve silahların karşısına dikilerek en açık biçimde anlatmıştır. Kahraman milletimiz, 15 Temmuz gecesi kendine yakışanı yapmış, büyük bir demokrasi mücadelesi vererek darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olmuş, bu topraklarda artık darbe istemediğini göstermiştir."

- "Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz"

Demokrasiye müdahalelerin Türkiye'yi temel hak ve özgürlükler, ekonomi, siyaset ve sosyal açıdan geriye götürdüğünü belirten Arslan, darbe dönemlerinde zararın en büyük faturasının emekçilere kesildiğine işaret etti.

Konfederasyon olarak darbenin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş Konfederasyonu olarak darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri, girişimleri, oluşumları ve ifadeleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Demokratik işleyişe karşı çıkanları asla tasvip etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de demokratik, gelişmiş ve kalkınmış bir ülkede hakkımızı alacağımıza inanıyoruz."