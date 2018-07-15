Hainlerin kanlı planı bozuldu! 2 terörist öldürüldü

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan Özel Harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu.

EL BOMBASI ATTILAR, ÇATIŞMA ÇIKTI

PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1’i ağır, 3 Özel Harekat polisi de yaralandı. Teröristlerle birlikte, Glock marka 2 tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirildi.

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin mahalledeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.