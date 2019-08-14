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Hafter'e bağlı 5 komando yakalandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter'e bağlı güçlerin 4 Nisan'da ülkenin başkenti Trablus'u ele geçirmek için düzenlediği saldırıda görevli 5 deniz komandosunun yakalandığını açıkladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:39
Hafter'e bağlı 5 komando yakalandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus saldırısında görevli 5 deniz komandosunu yakaladıklarını duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Tevfik es-Sekr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine bağlı deniz komandolarının ülkenin batısındaki Sabrata kenti açıklarında yakalandığını belirtti.

Saldırıda yer aldıklarını isptlayan fotoğraflar bulundu

Yakalanan ekipte bir albay, bir yüzbaşı ve 3 astsubayın yer aldığını aktaran Sekr, deniz komandolarının RPG roketatar ve makineli tüfek taşıdığını, ayrıca telefonlarında Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırısında görev aldıklarını ispat eden fotoğraflar bulunduğunu kaydetti.

Hafter'e bağlı güçlerden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Hafter, 4 Nisan'da saldırı emri vermişti

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:39
  1. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  2. Halife Hafter
  3. Trablus saldırısı
  4. eniz Kuvvetleri Komutanı Albay Tevfik es-Sekr
  5. Burkan el-Gadab
  6. Hafter güçleri
  7. RPG roketatar
  8. General Halife Hafter

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