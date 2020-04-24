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Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü

2020-04-24 18:29:22 -
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un Ayn Zara bölgesine roketli saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Haşimi, sivil yaşam alanlarına düşen roketlerin 3 sivilin yaşamını yitirmesine, biri Afrikalı 3 sivilin ise yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Hafter milislerinin ocak ayından bu yana Trablus'un özellikle güney semtlerine attığı roketler nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

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