Hafter rahat durmuyor! Grad füzeleriyle saldırıya geçti
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi.
Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırılar düzenlediği belirtildi.
Can kaybı olup olmadığı bilinmiyor
Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.