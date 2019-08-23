Hafter güçlerinden 17 kişi UMH'ye teslim oldu
Trablus'a saldıran ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 17 kişi, silah ve araçlarıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne teslim oldu.23 Ağustos 2019 Cuma 17:05
Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 17 kişi, silah ve araçlarıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) teslim oldu.
UMH'ye bağlı "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Trablus'un güneyindeki Hillet cephesinde yaşanan çatışmalarda Hafter'e bağlı güçlerden 17 kişinin silah ve beraberlerindeki araçlarla birlikte teslim olduğu bildirildi.
Açıklamada, konu hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Hafter güçleri, Trablus saldırısının başlangıcından bu yana geçen 4 ayı aşkın sürede kayda değer bir başarı elde edemedi.
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