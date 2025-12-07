  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Ekonomi Hafta sonu altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Ekonomi

Hafta sonu altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hafta sonu altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Bugün altın fiyatları ne oldu? Yatırımcısıyla da vatandaşıyla da yakından takip edilen altın piyasası güne nasıl başladı? İşte altın piyasasından son ayrıntılar…

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altın alım satımı yapanlar merakla güncel altın fiyatlarını gözlemliyorlar.

Günün ilk saatlerinden itibaren “Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” diye araştırmalar yapıyorlar

7 Aralık Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.509,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.017,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.858,23 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.883,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 94.935,90 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23