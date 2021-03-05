Hafta sonu açık olan nüfus müdürlükleri
6-7 Mart 2021 tarihlerinde uygulanacak 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sınavları için bu hafta sonu bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak. 6-7 Mart 2021 tarihlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık tutulacak? Hafta sonu açık olan nüfus müdürlükleri
6-7 Mart tarihinde gerçekleştirilecek 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sınavları için hangi nüfus müdürlükleri açık olacak? ÖSYM hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.
Hafta sonu açık olan nüfus müdürlükleri
ÖSYM 6-7 Mart tarihlerinde saat 07.00-10.00 aralığında Ankara'da açık olacak nüfus müdürlüğü aşağıda bulunan adreste yer alıyor:
CUMHURİYET MAH. BAYINDIR 1 SOK. NO:24 KIZILAY/ÇANKAYA