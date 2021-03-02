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Yaşam Hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Yaşam

Hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Hafta içi saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından değişen bazı kısıtlamalar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 21.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-02 18:59:00 -
Hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları milyonlarca vatandaşa duyurdu. Uzun zamandır uygulanan kısıtlamaların hangileri kalktı, hangileri devam ediyor merak konusu oldu. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Hafta içi yasak saatleri kaçta başlıyor?

Hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

21.00-05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

-Hafta sonlarında ise; Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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