Hafriyat kamyonundan çıkanlar şaşırttı

Sinop'ta düzenlenen operasyonda hafriyat kamyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirci köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde durdukları bir firmaya ait hafriyat kamyonunda arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, 194 gram uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.